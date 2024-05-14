Министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы и Исландии завтра посетят Грузию

Министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы и Исландии 15 мая посетят Грузию.

Министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы и Исландии 15 мая посетят Грузию.

Как передает Reoprt со ссылкой на грузинские СМИ, информация об этом опубликована на сайте МИД Латвии.

"В рамках рабочего визита министр иностранных дел Латвии Байба Браже ​​посетит Грузию вместе с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, министром иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттиром и министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом", - сказано в сообщении.

Главы МИД проведут совместные встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а также председателем парламента Шалвой Папуашвили, министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили и представителями парламентских оппозиционных партий Грузии.

Кроме того, запланированы встречи с членами правительства Грузии и организациями гражданского общества.

В рамках визита будут обсуждаться текущие события в Грузии, в том числе представленный парламентом страны законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

"Официальные лица также собираются обменяться мнениями о процессах реформ в Грузии в связи с прогрессом ее интеграции в Евросоюз", - говорится в заявлении.