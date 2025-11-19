Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Уиткофф проведет переговоры с высокопоставленным лидером ХАМАС в Стамбуле

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 11:51
    Уиткофф проведет переговоры с высокопоставленным лидером ХАМАС в Стамбуле

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня в Стамбуле встретится с делегацией высокопоставленных чиновников ХАМАС во главе с Халилом аль-Хайей для обсуждения усилий по поддержанию действующего режима прекращения огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом издание The Times of Israel сообщает со ссылкой на арабского дипломата.

    Это будет вторая по счету встреча Уиткоффа с Хайей. Первая встреча имела решающее значение для заключения сделки, поскольку советники Трампа заверили лидеров ХАМАС, что США будут требовать от Израиля соблюдения условий сделки до тех пор, пока группировка будет выполнять свои обязательства.

    Стив Уиткофф США ХАМАС Халиль Аль-Хайя Турция
    Stiv Uitkoff İstanbulda HƏMAS-ın yüksək vəzifəli lideri ilə danışıqlar aparacaq

    Последние новости

    12:36

    В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГ

    Энергетика
    12:31

    Орхан Мамедов: Женские стартапы в Азербайджане демонстрируют более высокую эффективность

    Бизнес
    12:29

    Церемония прощания с Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир

    Искусство
    12:29

    Микаил Джаббаров: Азербайджан за последние 5 лет увеличил вдвое ненефтегазовый экспорт

    Бизнес
    12:28

    Расходы Азербайджана на здравоохранение в 2026 году составят 3,7 млрд манатов

    Финансы
    12:23
    Видео

    В Баку в общежитии произошел пожар

    Происшествия
    12:23

    В Азербайджане предлагают разработать Концепцию экономической безопасности

    Финансы
    12:20

    Сахиль Бабаев: Новый бюджетный пакет – финансовое обеспечение стратегии развития от Победы к благополучию

    Финансы
    12:17

    В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены

    В регионе
    Лента новостей