Уиткофф проведет переговоры с высокопоставленным лидером ХАМАС в Стамбуле
В регионе
- 19 ноября, 2025
- 11:51
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сегодня в Стамбуле встретится с делегацией высокопоставленных чиновников ХАМАС во главе с Халилом аль-Хайей для обсуждения усилий по поддержанию действующего режима прекращения огня в секторе Газа.
Как передает Report, об этом издание The Times of Israel сообщает со ссылкой на арабского дипломата.
Это будет вторая по счету встреча Уиткоффа с Хайей. Первая встреча имела решающее значение для заключения сделки, поскольку советники Трампа заверили лидеров ХАМАС, что США будут требовать от Израиля соблюдения условий сделки до тех пор, пока группировка будет выполнять свои обязательства.
