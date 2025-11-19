İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Stiv Uitkoff İstanbulda HƏMAS-ın yüksək vəzifəli lideri ilə danışıqlar aparacaq

    Region
    • 19 noyabr, 2025
    • 12:13
    Stiv Uitkoff İstanbulda HƏMAS-ın yüksək vəzifəli lideri ilə danışıqlar aparacaq

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff bu gün İstanbulda HƏMAS-ın yüksək vəzifəli rəsmilərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə Qəzza zolağında atəşkəs rejiminin davam etdirilməsi üzrə səyləri müzakirə etmək üçün görüşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" nəşri ərəb diplomatına istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, HƏMAS-ın nümayəndə heyətinə Xəlil əl-Hayya rəhbərlik edir.

    Bu, S.Uitkoffun onunla ikinci görüşü olacaq. İlk görüş razılaşmanın əldə edilməsi üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edib. Çünki Prezident Donald Trampın məsləhətçiləri HAMAS liderlərini əmin edib ki, qruplaşma öz öhdəliklərini yerinə yetirdiyi müddətcə ABŞ İsraildən razılaşmanın şərtlərinə riayət edilməsini tələb edəcək.

    ABŞ Stiv Uitkoff HƏMAS Donald Tramp
    Уиткофф проведет переговоры с высокопоставленным лидером ХАМАС в Стамбуле

