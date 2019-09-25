У здания мэрии Еревана проходит акция протеста. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, cотрудники армянской компании "Санитек" требуют выплаты своих зарплат.

К участникам акции протеста присоединились и члены инициативы "Альтернативная мэрия", которую возглавляет бывший член Совета старейшин Еревана Сона Агекян.

Напомним, что во время прошлой акции протеста представитель городских властей предоставил сотрудникам "Санитек" документ, в котором указано, что мэрия перечислила компании за август свыше 140 млн. драмов. Представители же "Санитек" утверждают, что мэрия не перечисляла на их счет никаких денег, из-за чего они и не могут выплатить зарплаты своим сотрудникам.