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    Лозунг протестующего в Армении: Сержик - убийца, преступник, подлец

    Вардгес Гаспари: Криминальный мир действует скрытно, избегая ответственности

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Сержик - убийца, преступник, подлец. Граждане действуют открыто, публично и берут на себя ответственность за свои действия. Криминальный мир действует скрытно, избегая ответственности.

    Уже второй день подряд я обнаруживаю на пороге своей квартиры кучу навоза. Накануне, 8 июля, я перенес грязь к воротам, ведущим к особняку, где живет глава государства, и был задержан полицией на несколько часов".

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший политзаключенный, активный участник акций протеста, инженер Вардгес Гаспари. 

    Сегодня в полдень он начал голодовку в знак протеста нарушению своих прав, расположившись через улицу от ворот, ведущих к дому Сержа Саргсяна.

    "Акцию я провожу под лозунгом "Сержик - убийца, преступник, подлец"", - добавил он.

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