О нас

У резиденции президента Армении произошла стычка между полицией и оппозиционерами

У резиденции президента Армении произошла стычка между полицией и оппозиционерами Между полицией и сторонниками оппозиционного движения "Сопротивление" у резиденции Армении в Ереване произошла стычка.
В регионе
25 мая 2022 г. 09:38
У резиденции президента Армении произошла стычка между полицией и оппозиционерами

Между полицией и сторонниками оппозиционного движения "Сопротивление" у резиденции Армении в Ереване произошла стычка.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, активисты движения заблокировали здание, после чего к президентской резиденции стали стягиваться дополнительные силы войск полиции.

Силовики попытались оттеснить активистов от здания, однако им не удалось этого сделать.

Депутаты парламента Армении от фракции "Айастан" Арам Вардеванян и Ишхан Сагателян постарались успокоить сторонников оппозиции. Через какое-то время ситуация стабилизировалась.

Протестующие скандируют "Армения без Никола", "Армения без турка".

Полицейские призвали участников акции разблокировать входы в здание.

Напомним, армянская оппозиция вот уже несколько недель проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Кулеба: НАТО не решится на разблокирование морского экспорта Украины
Кулеба: НАТО не решится на разблокирование морского экспорта Украины
25 мая 2022 г. 10:45
В результате боевых действий число погибших детей в Украине достигло 238
В результате боевых действий число погибших детей в Украине достигло 238
25 мая 2022 г. 09:49
За прошедшие сутки ВС Украины отбили 9 атак ВС РФ в Донецке и Луганске
За прошедшие сутки ВС Украины отбили 9 атак ВС РФ в Донецке и Луганске
25 мая 2022 г. 09:11
Генсек НАТО: Украинский кризис разрешится за столом переговоров
Генсек НАТО: Украинский кризис разрешится за столом переговоров
25 мая 2022 г. 08:36
РФ обстреляла 39 населенных пунктов Донбасса, погибли 14 человек
РФ обстреляла 39 населенных пунктов Донбасса, погибли 14 человек
24 мая 2022 г. 23:46
Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
24 мая 2022 г. 21:21
Бахчели: Турция может покинуть НАТО из-за Швеции и Финляндии
Бахчели: Турция может покинуть НАТО из-за Швеции и Финляндии
24 мая 2022 г. 17:57
Пашинян в разговоре с Блинкеном положительно оценил свою встречу с Алиевым в Брюсселе
Пашинян в разговоре с Блинкеном положительно оценил свою встречу с Алиевым в Брюсселе
24 мая 2022 г. 17:47
Военная городская администрация: Российские войска вошли в Светлодарск
Военная городская администрация: Российские войска вошли в Светлодарск
24 мая 2022 г. 16:41
Шойгу: РФ продолжит военную операцию в Украине до полного выполнеия всех задач
Шойгу: РФ продолжит военную операцию в Украине до полного выполнеия всех задач
24 мая 2022 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi