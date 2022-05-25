У резиденции президента Армении произошла стычка между полицией и оппозиционерами

Между полицией и сторонниками оппозиционного движения "Сопротивление" у резиденции Армении в Ереване произошла стычка.
Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, активисты движения заблокировали здание, после чего к президентской резиденции стали стягиваться дополнительные силы войск полиции.
Силовики попытались оттеснить активистов от здания, однако им не удалось этого сделать.
Депутаты парламента Армении от фракции "Айастан" Арам Вардеванян и Ишхан Сагателян постарались успокоить сторонников оппозиции. Через какое-то время ситуация стабилизировалась.
Протестующие скандируют "Армения без Никола", "Армения без турка".
Полицейские призвали участников акции разблокировать входы в здание.
Напомним, армянская оппозиция вот уже несколько недель проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.