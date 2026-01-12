У Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6
В регионе
- 12 января, 2026
- 09:14
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 у Курильских островов.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в сейсмической станции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение зарегистрировано в 12:52 по сахалинскому времени. Магнитуда составила 5,6.
Толчки зафиксировали на глубине 423 км под морским дном в 214 км севернее села Рейдово на острове Итурупе.
Последние новости
09:21
Нефть подорожала на опасениях перебоев поставок из Ирана на фоне протестовЭнергетика
09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2026)Финансы
09:14
У Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6В регионе
09:02
"МЮ" повторил клубный антирекорд 44-летней давностиФутбол
08:51
Колумбия запускает национальный антидроновый щит после ударов США по ВенесуэлеДругие страны
08:20
В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробкиИнфраструктура
08:08
В Лос-Анджелесе детей будут обучать азербайджанским национальным танцамKультурная политика
07:39
Хакеры взломали аккаунт Фернандеша в Х и выложили "инсайд" о РоналдуФутбол
07:16