У Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 у Курильских островов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в сейсмической станции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение зарегистрировано в 12:52 по сахалинскому времени. Магнитуда составила 5,6.

Толчки зафиксировали на глубине 423 км под морским дном в 214 км севернее села Рейдово на острове Итурупе.