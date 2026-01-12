Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    У Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6

    В регионе
    • 12 января, 2026
    • 09:14
    Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 у Курильских островов.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в сейсмической станции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

    Землетрясение зарегистрировано в 12:52 по сахалинскому времени. Магнитуда составила 5,6.

    Толчки зафиксировали на глубине 423 км под морским дном в 214 км севернее села Рейдово на острове Итурупе.

    землетрясение Курильские острова
    5.6-earthquake recorded near Russia's Kuril Islands

