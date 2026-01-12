İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Kuril adalarında zəlzələ olub

    Kuril adalarında zəlzələ olub

    Seysmoloqlar Kuril adalarında 5,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alıblar.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin regional filialının "Yuzhno-Saxalinsk" seysmik stansiyasından bildirilib.

    Yeraltı təkanlar dəniz dibinin 423 km dərinliyində, İturup adasındakı Reydovo kəndindən 214 km şimalda qeydə alınıb.

    5.6-earthquake recorded near Russia's Kuril Islands

