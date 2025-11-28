Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    У главы Офиса президента Украины проводятся обыски

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 10:21
    У главы Офиса президента Украины проводятся обыски

    В правительственном квартале утром 28 ноября проводятся обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

    Как передает Report, об этом сообщает "Украинская правда".

    Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале также сообщил о проведении обыска. Он отметил, что обыск проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Андрей Ермак обыски Украина
    Ukraynada Prezident Ofisinin rəhbərinin otağında axtarış aparılır
    Searches at Yermak's office in Ukraine

    Лента новостей