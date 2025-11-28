У главы Офиса президента Украины проводятся обыски
В регионе
- 28 ноября, 2025
- 10:21
В правительственном квартале утром 28 ноября проводятся обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Как передает Report, об этом сообщает "Украинская правда".
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале также сообщил о проведении обыска. Он отметил, что обыск проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
