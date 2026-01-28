Самолет NASA совершил жесткую посадку после отказа шасси
Другие страны
- 28 января, 2026
- 00:58
Исследовательский самолет NASA WB-57 совершил аварийную посадку в аэропорту Эллингтон, штат Техас, после отказа шасси.
Об этом Report передает со ссылкой на местные СМИ.
На кадрах видно, как самолет, вынужденный совершить аварийную посадку, приземляется на нижнюю часть корпуса и скользит по взлетно-посадочной полосе, выбрасывая пламя и искры.
Позже NASA подтвердило, что причиной посадки с неубранным шасси стала механическая неисправность. Благодаря оперативной работе аварийных служб, пилот и пассажир благополучно покинули самолет без происшествий и обошлось без пострадавших.
Проводится расследование для установления причины неисправности.
