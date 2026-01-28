Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Самолет NASA совершил жесткую посадку после отказа шасси

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 00:58
    Самолет NASA совершил жесткую посадку после отказа шасси

    Исследовательский самолет NASA WB-57 совершил аварийную посадку в аэропорту Эллингтон, штат Техас, после отказа шасси.

    Об этом Report передает со ссылкой на местные СМИ.

    На кадрах видно, как самолет, вынужденный совершить аварийную посадку, приземляется на нижнюю часть корпуса и скользит по взлетно-посадочной полосе, выбрасывая пламя и искры.

    Позже NASA подтвердило, что причиной посадки с неубранным шасси стала механическая неисправность. Благодаря оперативной работе аварийных служб, пилот и пассажир благополучно покинули самолет без происшествий и обошлось без пострадавших.

    Проводится расследование для установления причины неисправности.

    Şassisi açılmayan NASA təyyarəsi sərt eniş edib

