Туркменистан получил статус присоединяющейся страны к ВТО

Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) рассмотрел в среду заявку Туркменистана на вступление в ВТО и принял решение о предоставлении Туркменистану статуса присоединяющейся страны ("активный наблюдатель") к организации.

Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) рассмотрел в среду заявку Туркменистана на вступление в ВТО и принял решение о предоставлении Туркменистану статуса присоединяющейся страны ("активный наблюдатель") к организации.

Как передает Report, ранее заявка Туркменистана на вступление в ВТО, подписанная заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, была вручена генеральному директору Нгози Оконджо-Ивеала и первоначально должна была рассматриваться в ходе отложенной 12-й Министерской конференции ВТО, которая планировалась в период с 30 ноября по 3 декабря этого года.

В работе нынешнего заседания Генерального совета от имени правительства Туркменистана перед странами-членами ВТО выступил постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН Женеве Женеве Атагелди Халджанов.

В своем выступлении постпред отметил, что с принятием Внешнеторговой стратегии Туркменистана на 2021-2030 годы, в рамках реализации "Программы развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы", правительство определило новые задачи по наращиванию производственного и экспортного потенциала экономики страны, повышению конкурентоспособности отечественных товаров на мировых рынках, дальнейшему улучшению деловой среды и инвестиционного климата.

Участие Туркменистана в работе ВТО в качестве наблюдателя позволило быть в курсе текущей многосторонней торговой повестки дня и правил ВТО. Нарастающие тенденции экономической глобализации в современном мире, особенно после пандемической ситуации, поставили перед Туркменистаном задачу более интенсивной интеграции в мировую экономику и систему международных экономических отношений.

Также отмечено, что став страной-наблюдателем, Туркменистан начал более интенсивно работать над дальнейшими шагами в рамках Организации. Созданная правительственная комиссия по изучению вопроса вступления Туркменистана в ВТО постоянно детально рассматривает все аспекты взаимодействия с организацией на предмет соответствия национальным интересам страны.

Итогом участия в заседании и после обсуждения, страны-члены Генерального совета организации, единогласно одобрили заявку Туркменистана и приняли решение о предоставлении Туркменистану статуса присоединяющейся страны ("активный наблюдатель") к ВТО, в соответствии со статьей XII Марракешского соглашения об учреждении ВТО.

В ходе заседания Генерального совета ВТО выступили гендиректор ВТО, представители ряда государств-участников Организации. Это Монголия – от своего имени и от имени развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC), Казахстан, Турция, США, Узбекистан, Панама, Китай, Российская Федерация, Республика Корея, Индия, Марокко, Таджикистан, делегация Европейского Союза, Кыргызстан, Камерун - от своего имени и от имени африканской группы, Чад, Саудовская Аравия, Сингапур, Ямайка, Камбоджа.

Они приветствовали инициативу Туркменистана по вступлению в Организацию в качестве присоединяющейся страны («активный наблюдатель») и выступили с поддержкой Туркменистана, увязывая реализацию геополитических и экономических возможностей с развитием транспортно-коммуникационных сетей в мире.

С получением статуса присоединяющейся страны к ВТО, в соответствии со статьей XII Марракешского соглашения об учреждении ВТО, согласно правилам процедур Организации, также учреждена Рабочая группа по вступлению Туркменистана в ВТО.