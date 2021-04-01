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Туркменистан и Иран активизируют диалог на уровне регионов

Туркменистан и Иран активизируют диалог на уровне регионов Вопросы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей были вынесены на повестку дня видеовстречи, состоявшейся 31 марта в Торгово-промышленной палате с официальными представителями и деловыми кругами велаята Хорасан-Резави Исламской Республики Иран
В регионе
1 апреля 2021 г. 16:00
Туркменистан и Иран активизируют диалог на уровне регионов

Вопросы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей были вынесены на повестку дня видеовстречи, состоявшейся 31 марта в Торгово-промышленной палате с официальными представителями и деловыми кругами велаята Хорасан-Резави Исламской Республики Иран.

Как сообщает Report, c туркменской стороны в мероприятии приняли участие представители МИД, Министерства торговли и внешнеэкономических связей, Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей. С иранской стороны – представители государственных структур, ряда ведущих компаний.

Главной темой обсуждения стали аспекты активизации торгово-экономического сотрудничества между Марыйским велаятом Туркменистана и провинцией Хорасан-Резави ИРИ. При этом подчёркивалось, что конструктивный характер установившихся за последние годы контактов и позитивный опыт взаимодействия создают все предпосылки для расширения двусторонних деловых связей.

Участники онлайн-мероприятия высказались за продолжение практики регулярных переговоров, позволяющих конкретизировать векторы совместной работы.

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