Туркменистан и Иран активизируют диалог на уровне регионов

Вопросы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей были вынесены на повестку дня видеовстречи, состоявшейся 31 марта в Торгово-промышленной палате с официальными представителями и деловыми кругами велаята Хорасан-Резави Исламской Республики Иран

Вопросы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей были вынесены на повестку дня видеовстречи, состоявшейся 31 марта в Торгово-промышленной палате с официальными представителями и деловыми кругами велаята Хорасан-Резави Исламской Республики Иран.

Как сообщает Report, c туркменской стороны в мероприятии приняли участие представители МИД, Министерства торговли и внешнеэкономических связей, Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей. С иранской стороны – представители государственных структур, ряда ведущих компаний.

Главной темой обсуждения стали аспекты активизации торгово-экономического сотрудничества между Марыйским велаятом Туркменистана и провинцией Хорасан-Резави ИРИ. При этом подчёркивалось, что конструктивный характер установившихся за последние годы контактов и позитивный опыт взаимодействия создают все предпосылки для расширения двусторонних деловых связей.

Участники онлайн-мероприятия высказались за продолжение практики регулярных переговоров, позволяющих конкретизировать векторы совместной работы.