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Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций

Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций Состояние и перспективы сотрудничества Туркменистана и Евросоюза были обсуждены на встрече министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и посла ЕС Диего Руиса Алонсо.
В регионе
30 сентября 2022 г. 14:55
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций

Состояние и перспективы сотрудничества Туркменистана и Евросоюза были обсуждены на встрече министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и посла ЕС Диего Руиса Алонсо.

Как передает Report, cтороны отметили важность двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне, обсудив возможность взаимных визитов представительных делегаций Еврокомиссии и правительства Туркменистана, а также встреч европарламентариев с их туркменскими коллегами.

Также стороны согласились провести очередное заседание Совместного комитета "Туркменистан-Европейский Союз" и организовать встречу по гуманитарной проблематике в рамках туркмено-европейского диалога по правам человека до конца текущего года в Ашхабаде, отметив при этом важность вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

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