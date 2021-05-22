Turkish Airlines запустила рейсы из казахстанского Туркестана в Стамбул

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в субботу приступила к выполнению нового авиарейса, который соединит Стамбул и казахстанский город Туркестан.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в субботу приступила к выполнению нового авиарейса, который соединит Стамбул и казахстанский город Туркестан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"22 мая турецкой авиакомпанией Turkish Airlines запущен новый международный регулярный рейс из духовной столицы Казахстана города Туркестан в Стамбул. Регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа Boeing-737 с частотой один рейс в неделю (суббота) с поэтапным увеличением по мере улучшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, стоимость билетов начинается со 119 500 тенге (278 долларов США). Турецкий перевозчик приурочил открытие маршрута к отмечаемому в этом году 30-летию независимости Казахстана.

Напомним, что в конце февраля полеты из Туркестана в Стамбул начали осуществлять казахстанские компании Air Astana и SCAT.