Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Турецкий танкер подвергся атаке дрона в Одессе

    В регионе
    • 17 ноября, 2025
    • 17:57
    Турецкий танкер подвергся атаке дрона в Одессе

    Турецкий танкер, перевозивший сжиженный газ, подвергся нападению дронов в Одессе (Украина), с судна эвакуировали 16 членов экипажа.

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

    "Танкер ORINDA под турецким флагом, на борту которого находились 16 турецких членов экипажа, пострадал из-за удара во время разгрузки в украинском порту Измаил, после чего на судне возник пожар. Экипаж благополучно покинул судно. Пострадавших нет", - сообщили в главном управлении по морским делам министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

    По данным зарубежных СМИ, жителей села Плауру (Румыния) эвакуировали после попадания дрона в танкер у берегов украинского Измаила. Село находится на противоположном берегу реки Дунай.

    Видео
    Türkiyəyə məxsus tanker Odessada dronla vurulub
    app.type.
    Turkish-owned tanker hit by drone in Odesa

    Последние новости

    18:44

    Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку

    Внешняя политика
    18:38

    Пашинян посетит Казахстан с госвизитом

    В регионе
    18:34

    Австралия отказалась проводить COP31 совместно с Турцией

    COP29
    18:34

    Цена Urals упала до минимума за 2,5 года

    Энергетика
    18:32
    Фото

    Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы

    Командные
    18:26

    Макрон заявил о начале развертывания сил коалицией поддержки Украины

    Другие страны
    18:22

    Минобороны: США поставками оружия Тайваню подрывают отношения с Китаем

    Другие страны
    18:15

    Страны-импортеры азербайджанской нефти - СПИСОК

    Энергетика
    18:13

    В Стамбуле прошло первое координационное заседание представителей стран ТЮРКПА в ОБСЕ

    Внешняя политика
    Лента новостей