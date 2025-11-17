Türkiyəyə məxsus tanker Odessada dronla vurulub
Region
- 17 noyabr, 2025
- 17:36
Türkiyəyə məxsus maye qaz daşıyan tanker Odessada (Ukrayna) dron hücumu nəticəsində vurulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Habertürk" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Ukraynanın Odessa vilayətindəki İzmail limanına yan alan və təxminən 4 min ton mayeləşdirilmiş qaz daşıyan "ORINDA" adlı gəmi vurulub. Gəminin dron hücumu nəticəsində zərbə aldığı qeyd olunub.
Məlumata görə, heyət təxliyə edilib.
Son xəbərlər
18:39
Makron Ukraynanı dəstəkləyən koalisiya qüvvələrinin yerləşdirilməsinə başlanıldığını bəyan edibDigər ölkələr
18:32
Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin məhkəməsi başlayıbHadisə
18:31
Çin Müdafiə Nazirliyi: ABŞ-nin Tayvana silah tədarükü münasibətlərimizi sarsıdırDigər ölkələr
18:27
Voleybol üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinə start verilibKomanda
18:20
Avropa İttifaqının dövlət borcu və büdcə kəsiri artacaqDigər ölkələr
18:18
Foto
İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk oyununda qələbə qazanıbKomanda
18:11
"Alstom" və "Ukrzaliznıtsi" Ukraynaya 55 elektrik lokomotivinin tədarükü üzrə müqavilə imzalayıbDigər ölkələr
18:02
Foto
AHİK Vəkillər Kollegiyası ilə Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayıbBiznes
18:01