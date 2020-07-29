Министр: Международная общественность должна сделать Армении предупреждение

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"Турция наряду с осуждением подрывной деятельности и атак Армении, поддерживает решение этой проблемы мирным путем в рамках территориальной целостности Азербайджана".

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, комментируя последнюю напряжённость между Арменией и Азербайджаном, во время выступления на мероприятии под названием "Стратегия национальной обороны Турции и последние события в регионе" в вашингтонском Turkish Heritage Organization ("Организация турецкого наследия").

"США и международная общественность должны сделать Еревану предупреждение, применив конструктивный метод для избегания такого рода атак и решения проблемы", - сказал министр.

Х.Акар коснулся также напряженности в связи с "Ф-35" и "С-400", рассказав о важности США и НАТО для Турции и важности Турции для США и НАТО. Он сказал, что Турция является одним из автором проекта "Ф-35".

Министр также выразил готовность к переговорам с США в связи с "Ф-35" и "С-400".