Турецкий истребитель Kaan успешно провел второй испытательный полет

Турецкий истребитель пятого поколения Kaan успешно совершил свой второй испытательный полет.

Турецкий истребитель пятого поколения Kaan успешно совершил свой второй испытательный полет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TGRT.

О технических подробностях тестов информации пока не поступало. Также полет еще не подтвержден официально. Между тем телеканал отмечает, что с момента первого полета 21 февраля инженеры дорабатывали программное обеспечение истребителя и занимались интеграцией новых систем для улучшения летных и боевых характеристик самолета.

21 февраля Kaan вылетел с авиабазы турецких ВВС Мюртед в Анкаре и после тестового полета вернулся туда же. Он провел в воздухе 13 минут, набрав скорость более 420 км в час и высоту 2,4 км.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет" компанией Turkish Aerospace Industries. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

Самолет пока использует импортные двигатели, однако Турция ведет разработку собственного. Власти рассчитывают к 2028 году начать поставлять истребители на вооружение ВВС.