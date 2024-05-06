О нас

Турецкий истребитель Kaan успешно провел второй испытательный полет

Турецкий истребитель Kaan успешно провел второй испытательный полет Турецкий истребитель пятого поколения Kaan успешно совершил свой второй испытательный полет.
В регионе
6 мая 2024 г. 11:31
Турецкий истребитель Kaan успешно провел второй испытательный полет

Турецкий истребитель пятого поколения Kaan успешно совершил свой второй испытательный полет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TGRT.

О технических подробностях тестов информации пока не поступало. Также полет еще не подтвержден официально. Между тем телеканал отмечает, что с момента первого полета 21 февраля инженеры дорабатывали программное обеспечение истребителя и занимались интеграцией новых систем для улучшения летных и боевых характеристик самолета.

21 февраля Kaan вылетел с авиабазы турецких ВВС Мюртед в Анкаре и после тестового полета вернулся туда же. Он провел в воздухе 13 минут, набрав скорость более 420 км в час и высоту 2,4 км.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет" компанией Turkish Aerospace Industries. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

Самолет пока использует импортные двигатели, однако Турция ведет разработку собственного. Власти рассчитывают к 2028 году начать поставлять истребители на вооружение ВВС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi