В Грузии из-за наводнений прервана связь с селами в районах компактного проживания азербайджанцев

В Грузии сильные дожди обрушились на территории компактного проживания азербайджанцев, прервана связь с более чем 15 селами Квемо-Картли.
Как передает Report, об этом сообщил государственный прокурор региона Георгий Дохтурашвили.
По его словам, в качестве превентивной меры с ночи на 26 мая осуществляется эвакуация населения: "Всю ночь шли ливни. Особенно тяжелые последствия наблюдаются в муниципалитетах Марнеули, Тетрицкаро, Болниси и Дманиси. Связь прервана более чем с 15 селами. Мосты разрушены, спасатели работают 24 часа в сутки”.
Дохтурашвили также отметил, что потребовалась мобилизация дополнительных сил из других регионов.
”Эвакуация потребовалась уже ночью. В ней активно участвуют сотрудники МВД. Более 15 семей были вывезены из домов в муниципалитете Марнеули”, - добавил он.