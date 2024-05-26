В Грузии из-за наводнений прервана связь с селами в районах компактного проживания азербайджанцев

В Грузии сильные дожди обрушились на территории компактного проживания азербайджанцев, прервана связь с более чем 15 селами Квемо-Картли.

В Грузии сильные дожди обрушились на территории компактного проживания азербайджанцев, прервана связь с более чем 15 селами Квемо-Картли.

Как передает Report, об этом сообщил государственный прокурор региона Георгий Дохтурашвили.

По его словам, в качестве превентивной меры с ночи на 26 мая осуществляется эвакуация населения: "Всю ночь шли ливни. Особенно тяжелые последствия наблюдаются в муниципалитетах Марнеули, Тетрицкаро, Болниси и Дманиси. Связь прервана более чем с 15 селами. Мосты разрушены, спасатели работают 24 часа в сутки”.

Дохтурашвили также отметил, что потребовалась мобилизация дополнительных сил из других регионов.

”Эвакуация потребовалась уже ночью. В ней активно участвуют сотрудники МВД. Более 15 семей были вывезены из домов в муниципалитете Марнеули”, - добавил он.