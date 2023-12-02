Турецкий эксперт: CША теряют свои позиции на Южном Кавказе

США и Франция представляют угрозу для Южного Кавказа, поэтому необходимо предотвратить их проникновение в регион.

США и Франция представляют угрозу для Южного Кавказа, поэтому необходимо не допускать усиления их влияния в регионе.

Как сообщает Report, об этом турецкий политический эксперт Хусамеддин Инанч заявил на международной конференции "Туран" Исследовательского центра международных отношений и дипломатии.

По мнению эксперта, этого можно будет добиться если тюркский мир будет действовать сообща: "Сегодня Вашингтон и Париж препятствуют подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Они не хотят мира в регионе".

CША теряют свои позиции на Южном Кавказе и Ближнем Востоке, и этот пробел восполняет Турция, считает Инанч.

По его словам, Вашингтон уже не способен влиять на многие мировые процессы.