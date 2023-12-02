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Турецкий эксперт: CША теряют свои позиции на Южном Кавказе

Турецкий эксперт: CША теряют свои позиции на Южном Кавказе США и Франция представляют угрозу для Южного Кавказа, поэтому необходимо предотвратить их проникновение в регион.
В регионе
2 декабря 2023 г. 13:19
Турецкий эксперт: CША теряют свои позиции на Южном Кавказе

США и Франция представляют угрозу для Южного Кавказа, поэтому необходимо не допускать усиления их влияния в регионе.

Как сообщает Report, об этом турецкий политический эксперт Хусамеддин Инанч заявил на международной конференции "Туран" Исследовательского центра международных отношений и дипломатии.

По мнению эксперта, этого можно будет добиться если тюркский мир будет действовать сообща: "Сегодня Вашингтон и Париж препятствуют подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Они не хотят мира в регионе".

CША теряют свои позиции на Южном Кавказе и Ближнем Востоке, и этот пробел восполняет Турция, считает Инанч.

По его словам, Вашингтон уже не способен влиять на многие мировые процессы.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ekspert: "Qərbin Cənubi Qafqaza gəlməsinin qarşısını almaq lazımdır"

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