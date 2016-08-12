​Турецкий дипломат в Бангладеш сбежал в Россию

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Сотрудник посольства Турции в Бангладеш сбежал в Россию из-за подозрений в причастности к попытке переворота. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Daily Star со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, дипломат был среди трех сотрудников посольства Турции, которых отозвала Анкара. Двое, в том числе поверенный в делах Ахмед Гурбуз, сбежали в США. Дипломат, сбежавший в Россию, взял с собой всю свою семью.

Источники в МИД Бангладеш заявили изданию, что Анкара аннулировала дипломатические паспорта у всех трех дипломатов.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле.