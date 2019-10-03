​Турецкие власти оштрафовали Facebook на 282 тысячи долларов

Управление по защите персональных данных Турции (KVKK) оштрафовало Facebook на 1,6 миллиона турецких лир (около 282 тысяч долларов) за нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что нарушение произошло еще в прошлом году и затронуло более 280 тысяч пользователей. Их персональные данные, включая имена, даты рождения, местоположение, стали доступны из-за утечки третьим лицам.

"Необходимые административные и технические меры, предусмотренные законом для предотвращения этого нарушения, не были приняты. Принято решение оштрафовать Facebook на 1,15 миллиона турецких лир за невыполнение своих обязанностей по защите персональных данных… Дополнительный штраф в размере 450 тысяч лир наложен на Facebook за то, что он не сообщил властям о нарушении конфиденциальности", - говорится в сообщении KVKK.

В мае Управление по защите персональных данных Турции оштрафовало Facebook на 1,65 миллиона турецких лир (около 270 тысяч долларов) из-за того, что в общий доступ попали конфиденциальные фотографии пользователей.