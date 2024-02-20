Турецкая разведка провела операцию против французской шпионской сети, есть задержанные

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции провела операцию против французской шпионской сети, задержаны трое подозреваемых.

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции провела операцию против французской шпионской сети, задержаны трое подозреваемых.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, все задержанные лица сирийского происхождения.

После операций, проведенных MIT против деятельности израильских, иранских и российских спецслужб, была разоблачена шпионская сеть Службы внешней разведки (DGSE) Франции.

Сообщается, что группу из трех человек возглавлял Ахмет Кати. Члены группы передавали французской разведке фейковую информацию о том, что якобы беженцы, желающие выехать из Турции в зарубежные страны, подвергаются пыткам.

Предположительно, задержанные лица уже год работали на DGSE.