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Турецкая разведка провела операцию против французской шпионской сети, есть задержанные

Турецкая разведка провела операцию против французской шпионской сети, есть задержанные Национальная разведывательная организация (MIT) Турции провела операцию против французской шпионской сети, задержаны трое подозреваемых.
В регионе
20 февраля 2024 г. 14:59
Турецкая разведка провела операцию против французской шпионской сети, есть задержанные

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции провела операцию против французской шпионской сети, задержаны трое подозреваемых.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, все задержанные лица сирийского происхождения.

После операций, проведенных MIT против деятельности израильских, иранских и российских спецслужб, была разоблачена шпионская сеть Службы внешней разведки (DGSE) Франции.

Сообщается, что группу из трех человек возглавлял Ахмет Кати. Члены группы передавали французской разведке фейковую информацию о том, что якобы беженцы, желающие выехать из Турции в зарубежные страны, подвергаются пыткам.

Предположительно, задержанные лица уже год работали на DGSE.

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Версия на английском языке Turkish intelligence conducts operation against French spy network, several detained
Версия на азербайджанском языке Türkiyə kəşfiyyatı Fransa casus şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirib, saxlanılanlar var

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