Турецкая оппозиция прокомментировала решение о введении чрезвычайного положения в стране

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Турецкая оппозиция выразила позицию в связи с решением о введении чрезвычайного положения в стране сроком на 3 месяца после попытки государственного переворота.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, председатель Республиканской народной партии (CHP) Кямал Кылычдароглу отметил, что в организации ведутся консультации в связи с документом, который будет представлен в Высший национальный совет Турции (ВНСТ). Он заявил, что депутаты будут свободны в своем решении: "Мы сторонники демократии. Ради демократии нельзя принимать групповое решение".

Председатель Партии националистического движения (MHP) Довлет Бахчели подчеркнул, что введение чрезвычайного положения в стране является целесообразным и правильным решением.

Отметим, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора с председателями CHP и MHP попросил их поддержать решение о введении в Турции чрезвычайного положения сроком на три месяца.