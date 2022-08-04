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Турецкая крылатая ракета "Чакыр" будет выпущена в конце этого года

Турецкая крылатая ракета "Чакыр" будет выпущена в конце этого года Турецкая крылатая ракета "Чакыр" будет выпущена в конце этого года.
В регионе
4 августа 2022 г. 23:04
Турецкая крылатая ракета Чакыр будет выпущена в конце этого года

Турецкая крылатая ракета "Чакыр" будет выпущена в конце этого года.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил гендиректор компании-производителя Rоketsan Мурат Икинджи.

По его словам, компания нацелена на создание инфраструктуры, способной развивать технологии, необходимые для обороны начиная от морского дна до глубин космоса.

М.Икинджи подчеркнул, что Турция обеспечила себе независимый выход в космос.

"Для этого создана серьезная инфраструктура. В 2020 году мы открыли Центр космических систем и перспективных технологий. Благодаря продукции центра страна выходит на первый план в космической гонке", - отметил гендиректор.

Он добавил, что следующей целью является внедрение платформ, которые будут выводить спутники в космос.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin yeni nəsil qanadlı raketi "Çakır" bu ilin sonunda buraxılacaq

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