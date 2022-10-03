Турецкая делегация посетит Ливию

Высокопоставленная делегация из Турции в ближайшее время посетит Ливию по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Высокопоставленная делегация из Турции в ближайшее время посетит Ливию по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

В состав делегации войдут глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

В ходе визита ожидается обсуждение политического переходного процесса в Ливии, а также обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних отношений. Кроме того, будет обсужден вопрос сотрудничества в области военной подготовки.