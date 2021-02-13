Турецкая армия за два дня уничтожила 37 террористов в Ираке

Турецкие силы безопасности нейтрализовали еще четырех боевиков террористической организации РКК в рамках антитеррористической операции Pençe Kartal-2 ("Коготь орла") на севере Ирака

Турецкие силы безопасности нейтрализовали еще четырех боевиков террористической организации РКК в рамках антитеррористической операции Pençe Kartal-2 ("Коготь орла") на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Общее число уничтоженных с начала операции террористов достигло 37.

Антитеррористическая операция, начатая 10 февраля в районе Гара на севере Ирака, продолжается в соответствии с намеченным планом, говорится в сообщении.

В операции задействованы более 40 самолетов, а также ударные беспилотники. ВВС Турции уничтожили более 50 объектов террористов на севере Ирака, в том числе "штабы", склады с боеприпасами и пещеры, где укрывались боевики РКК.

"При нанесении ударов по объектам террористов в Ираке использовались в основном боеприпасы отечественного производства. Террористы несут тяжелые потери в регионе", - говорится в сообщении.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.