​Турецкая армия нейтрализовала 14 террористов

На севере Сирии нейтрализованы 14 террористов, готовивших атаку по зоне проведения операции "Щит Евфрата".

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом 2 апрелясообщило министерство национальной обороны Турции.

В оборонном ведомстве отметили, что боевики сирийского крыла террористов PKK – YPG ликвидированы в результате успешных действий турецкого спецназа.

"Турция полна решимости продолжить все необходимые шаги по обеспечению стабильности и мира в регионе", - подчеркивается в сообщении.