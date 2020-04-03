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Турецкая армия нейтрализовала 14 террористов

​Турецкая армия нейтрализовала 14 террористов

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На севере Сирии нейтрализованы 14 террористов, готовивших атаку по зоне проведения операции "Щит Евфрата".

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом 2 апрелясообщило министерство национальной обороны Турции.

В оборонном ведомстве отметили, что боевики сирийского крыла террористов PKK – YPG ликвидированы в результате успешных действий турецкого спецназа.

"Турция полна решимости продолжить все необходимые шаги по обеспечению стабильности и мира в регионе", - подчеркивается в сообщении.

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