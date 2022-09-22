Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака

Турецкая армия нейтрализовала трех боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Турецкая армия нейтрализовала трех боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"ВС Турции продолжают шаги по ликвидации угрозы терроризма с севера Ирака. В зонах антитеррористических операций Pençe и Pençe-Kilit нейтрализованы 3 боевика РКК. Кровь героев не останется неотомщенной!", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно о гибели одного и ранении двух турецких военнослужащих на севере Ирака.