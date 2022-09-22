О нас

Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака

Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака Турецкая армия нейтрализовала трех боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.
В регионе
22 сентября 2022 г. 06:39
Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака

Турецкая армия нейтрализовала трех боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"ВС Турции продолжают шаги по ликвидации угрозы терроризма с севера Ирака. В зонах антитеррористических операций Pençe и Pençe-Kilit нейтрализованы 3 боевика РКК. Кровь героев не останется неотомщенной!", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно о гибели одного и ранении двух турецких военнослужащих на севере Ирака.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi