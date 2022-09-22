Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Ирака

Турецкая армия нейтрализовала трех боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
"ВС Турции продолжают шаги по ликвидации угрозы терроризма с севера Ирака. В зонах антитеррористических операций Pençe и Pençe-Kilit нейтрализованы 3 боевика РКК. Кровь героев не останется неотомщенной!", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее стало известно о гибели одного и ранении двух турецких военнослужащих на севере Ирака.