Турецкая армия ликвидировала 7 террористов на севере Ирака и Сирии

ВС Турции нейтрализовали пять боевиков YPG (крыло террористов РКК) в Сирии и двух террористов РКК в Ираке.

ВС Турции нейтрализовали пять боевиков YPG (крыло террористов РКК) в Сирии и двух террористов РКК в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

Так, ВС Турции нейтрализовали пять боевиков в зоне операции "Щит Евфрата" на севере Сирии и двух террористов в зоне операции Pençe-Kilit на севере Ирака.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.