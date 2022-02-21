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Турцию в январе посетило до 1,3 млн туристов

Турцию в январе посетило до 1,3 млн туристов Турцию в январе 2022 года посетило 1 281 666 иностранных граждан.
В регионе
21 февраля 2022 г. 18:33
Турцию в январе посетило до 1,3 млн туристов

Турцию в январе 2022 года посетило 1 281 666 иностранных граждан.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщило Министерство культуры и туризма страны.

Турпоток в Турцию вырос в целом на 50% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Наибольшее число гостей за отчетный период прибыло в Турцию из России – 134 215. Далее следуют граждане Болгарии (109 971) и Ирана (106 957). Из Германии прибыло 102 572, из Великобритании - 34 952, Нидерландов – 34 605, Франции – 29 664, Бельгии – 16 266, Австралии – 12 890, Польши – 10 313.

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