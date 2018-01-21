Турция заявила о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Наземная операция ВС Турции в сирийском Африне может быть начата в воскресенье.

Как передает Report об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 18.00 по Баку. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

"Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией", - сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.