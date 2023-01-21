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Турция запускает самую скоростную линию метро в Европе

Турция запускает самую скоростную линию метро в Европе Линия метро до аэропорта Стамбула, которую планируется запустить завтра, станет самой скоростной в Европе.
В регионе
21 января 2023 г. 23:16
Турция запускает самую скоростную линию метро в Европе

Линия метро до аэропорта Стамбула, которую планируется запустить завтра, станет самой скоростной в Европе.

Как передает Report, об этом сообщил глава минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу в эфире турецкого телеканала NTV.

"Поезда будут следовать по 34-километровой ветке со скоростью 120 км/ч. Это будет самое скоростное метро в Европе. От станции Кягытхане, откуда проложена ветка, время до аэропорта займет 24 минуты", - сказал министр. По его словам, общая протяженность ветки составит 69 км, в перспективе она будет соединена с азиатской частью Стамбула.

Церемония открытия ветки метро в аэропорт Стамбула пройдет с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Avropanın ən sürətli metro xəttini işə salır

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