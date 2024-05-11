В Санкт-Петербурге в компании-владельце упавшего в реку автобуса провели обыски

В компании, которой принадлежит пассажирский автобус, упавший в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга, прошли обыски.

В компании, которой принадлежит пассажирский автобус, упавший в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга, прошли обыски.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Следственном комитете России.

"Проведены обыски в ООО "Такси", изъята и изучается документация, связанная с этой деятельностью. Следствием допрошены руководящие сотрудники этой фирмы, диспетчер и иные ответственные лица", - сказали в ведомстве.

Кроме того, назначены необходимые экспертизы, в том числе техническая, которая позволит установить состояние транспортного средства.

Сообщается, что изъята документация.

Отметим, что вчера автобус, в котором находились порядка 20 человек, упал с моста в реку. По последним данным, погибли семь человек.

Водителя автобуса задержали, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).