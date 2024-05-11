Российская армия взяла под контроль шесть украинских населенных пунктов

Российская армия за последние сутки взяла под контроль 6 населенных пунктов.

Российская армия за последние сутки взяла под контроль шесть украинских населенных пунктов.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщает министерство обороны России.

Группировка ВС РФ "Север" взяла под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелячью Харьковской области, а также населенный пункт Керамик в Донецкой области Украины.

По заявлению ведомства, за сутки российской армией был уничтожен склад авиасредств поражения ВСУ, цех производства ударных БПЛА, дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции.