У главы правительства России будет 10 заместителей

Президент России Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти".
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно ему, у премьер-министра Михаила Мишустина будет 10 заместителей, включая одного первого заместителя.
Теперь кандидатуры на пост своих заместителей должен внести на рассмотрение Госдумы утвержденный парламентом и назначенный президентом председатель правительства Михаил Мишустин. Также он должен предложить депутатам кандидатуры федеральных министров, кроме глав силовых ведомств и МИД. Их кандидатуры предложит для консультации уже с сенаторами сам президент.
В новом правительстве России сохранится 21 министерство, говорится в указе.