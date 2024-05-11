Кобахидзе: Грузия не изменит внешнеполитический курс в направлении ЕС

Единственный путь и главный приоритет внешней политики Грузии – это вступление в Евросоюз.

Единственный путь и главный приоритет внешней политики Грузии – это вступление в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузии, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Естественно, наш путь лежит только в направлении Евросоюза, и наш главный внешний приоритет – членство в ЕС... Наша ответственность перед великими европейскими деятелями – вложить каждый свой вклад в возрождение Евросоюза", – сказал она.

Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.