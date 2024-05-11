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Кобахидзе: Грузия не изменит внешнеполитический курс в направлении ЕС

Кобахидзе: Грузия не изменит внешнеполитический курс в направлении ЕС Единственный путь и главный приоритет внешней политики Грузии – это вступление в Евросоюз.
В регионе
11 мая 2024 г. 16:15
Кобахидзе: Грузия не изменит внешнеполитический курс в направлении ЕС

Единственный путь и главный приоритет внешней политики Грузии – это вступление в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузии, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Естественно, наш путь лежит только в направлении Евросоюза, и наш главный внешний приоритет – членство в ЕС... Наша ответственность перед великими европейскими деятелями вложить каждый свой вклад в возрождение Евросоюза", – сказал она.

Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.

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Версия на английском языке Kobakhidze: Georgia will not change its foreign policy towards EU

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