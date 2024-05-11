В Армении призвали французского журналиста прекратить 20-дневную голодовку

Состояние здоровья французского журналиста армянского происхождения Лео Николяна тяжелое: он уже 20 дней проводит бессрочную голодовку в аэропорту "Звартноц" в знак протеста против решения властей Армении не впускать его в страну.
Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ.
Представители общественных движений призвали журналиста прекратить голодовку. Они также заявили, что осуждают решение властей об отказе во въезде в страну.
Отметим, что Николяну о запрете сообщили при прохождении паспортного контроля. В знак протеста он объявил голодовку и продолжает находиться в транзитной зоне аэропорта.
Он заявил, что не прекратит голодовку, пока не получит официальный письменный ответ о причинах отказа во въезде.