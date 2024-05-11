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В Армении призвали французского журналиста прекратить 20-дневную голодовку

В Армении призвали французского журналиста прекратить 20-дневную голодовку Состояние здоровья французского журналиста армянского происхождения Лео Николяна тяжелое: он уже 20 дней проводит бессрочную голодовку в аэропорту "Звартноц" в знак протеста против решения властей Армении не впускать его в страну.
В регионе
11 мая 2024 г. 13:52

Состояние здоровья французского журналиста армянского происхождения Лео Николяна тяжелое: он уже 20 дней проводит бессрочную голодовку в аэропорту "Звартноц" в знак протеста против решения властей Армении не впускать его в страну.

Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ.

Представители общественных движений призвали журналиста прекратить голодовку. Они также заявили, что осуждают решение властей об отказе во въезде в страну.

Отметим, что Николяну о запрете сообщили при прохождении паспортного контроля. В знак протеста он объявил голодовку и продолжает находиться в транзитной зоне аэропорта.

Он заявил, что не прекратит голодовку, пока не получит официальный письменный ответ о причинах отказа во въезде.

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