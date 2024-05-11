СК Армении завершил следствие по делу об убийстве военнослужащего

В Армении завершено предварительное следствие по делу об убийстве военнослужащего Нарека Назаряна, который 9 октября 2023 года скончался от несовместимого с жизнью огнестрельного ранения.

В Армении завершено предварительное следствие по делу об убийстве военнослужащего Нарека Назаряна, который 9 октября 2023 года скончался от несовместимого с жизнью огнестрельного ранения.

Как передает Report, об этом сообщили News.am в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащий той же воинской части Г.Е. взял автомат АКМН, прикрепленный к другому военнослужащему, и направил его в сторону Назаряна. В связи с этим между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого Г.Е. произвел выстрел и нанес Назаряну огнестрельное ранение в голову. Назарян скончался от полученных ранений по дороге в военный госпиталь.

Военнослужащему Г.Е. предъявлено обвинение по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Армении. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд.