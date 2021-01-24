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Турция запускает новый патрульный самолет

Турция запускает новый патрульный самолет Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении главы генштаба ВС страны Яшара Гюлера ознакомился с первым морским патрульным самолетом Р-72.
В регионе
24 января 2021 г. 19:14
Турция запускает новый патрульный самолет

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении главы генштаба ВС страны Яшара Гюлера ознакомился с первым морским патрульным самолетом Р-72.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", вошедший в инвентарь ВМС Турции в прошлом месяце самолет совершил свой первый полет.

Министр отметил, что персонал, летающий на Р-72, будет выполнять важные задачи.

"Задачи, которые будет выполнять самолет, важны для будущего нашей родины и народа, обеспечения их безопасности. Мы продолжим обеспечивать ВС самыми современными технологиями", - сказал Акар.

Первый военно-морской патрульный самолет Р-72 разработан в рамках проекта MELTEM-3.

На военно-морской патрульный самолет Р-72 были интегрированы такие важнейшие системы, как модернизированная радиолокационная система, средства радиоэлектронной борьбы, система обработки подводного сигнала, военно-тактические сети обмена данными Link 11 и Link 16, также запуск торпед МК46 и МК54.

P-72 имеет возможность летать в течение более длительного времени, что отличает его от самолетов P-235.

Благодаря этим системам самолеты будут выполнять такие важные задачи, как уничтожение подводных лодок, надводная защита, наблюдение и разведка, загоризонтная радиолокация, поиск и спасение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə yeni patrul təyyarəsini istifadəyə verib

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