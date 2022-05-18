Турция заблокировала заявку о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили источники Financial Times.

"Послы стран НАТО встретились в среду, чтобы начать переговоры о приеме в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но воспрепятствование Анкары остановило любое голосование", — отмечает издание.



Отмечается, что это ставит под сомнение возможность альянса согласовать первый этап заявки скандинавских стран в течении одной-двух недель.



Все 30 стран-членов НАТО должны их ратифицировать, однако процесс может начаться только тогда, когда блок выдаст протокол о приеме и формально пригласит эти страны вступить в НАТО.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне боевых действий в Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.