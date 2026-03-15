Турция расширит сотрудничество с Азербайджаном в сфере инвестиций

    Турция стремится расширить инвестиционное сотрудничество с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Rothschild & Co в Турции Ата Кёсеоглу на панели в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, Турция занимает важное геополитическое положение, особенно в нынешних условиях региональной нестабильности. Он отметил, что при этом страна активно участвует в реализации крупных инфраструктурных проектов, включая Средний и Зангезурский коридоры.

    "Турция амбициозно настроена на дальнейшую активизацию совместной инвестиционной деятельности с Азербайджаном", - подчеркнул он.

    По словам Кёсеоглу, экономические связи между двумя странами уже достигли значительных масштабов: "Так, по состоянию на конец года объем инвестиций Азербайджана в Турцию составил около $21 млрд. Азербайджан недавно объявил о планах дополнительно инвестировать в экономику Турции $7 млрд", - отметил он.

    Кёсеоглу также заявил, что значительная часть контрактов, связанных с проектами в рамках Зангезурского коридора, реализуется турецкими компаниями.

    Türkiyə Azərbaycanla investisiyalar sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək
