Türkiyə Azərbaycanla investisiyalar sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Region
    • 15 mart, 2026
    • 10:51
    Türkiyə Azərbaycanla investisiya əməkdaşlığını genişləndirməyə çalışır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Rothschild & Co"nun Türkiyədəki sədri Ata Köseoğlu XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində keçirilən paneldə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Türkiyə xüsusilə regional qeyri-sabitliyin hökm sürdüyü indiki şəraitdə mühüm geosiyasi mövqe tutur.

    A.Köseoğlu qeyd edib ki, ölkə eyni zamanda Orta və Zəngəzur dəhlizləri də daxil olmaqla iri infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində fəal şəkildə iştirak edir: "Türkiyə Azərbaycanla birgə investisiya fəaliyyətinin daha da intensivləşdirilməsi istiqamətində iddialı şəkildə köklənib".

    Onun fikrincə, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr artıq əhəmiyyətli həcmə çatıb: "Belə ki, ilin sonuna olan məlumata görə, Azərbaycanın Türkiyəyə investisiyalarının həcmi təxminən 21 milyard dollar təşkil edib. Azərbaycan bu yaxınlarda Türkiyə iqtisadiyyatına əlavə olaraq 7 milyard dollar investisiya yatırmağı planlaşdırdığını elan edib".

    A.Köseoğlu, həmçinin bildirib ki, Zəngəzur dəhlizi çərçivəsindəki layihələrlə bağlı müqavilələrin əhəmiyyətli hissəsi Türkiyə şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir.

    Qlobal Bakı Forumu
    Турция расширит сотрудничество с Азербайджаном в сфере инвестиций
    Türkiye to expand cooperation with Azerbaijan

