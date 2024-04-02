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Турция расширила список документов для продления ВНЖ

Турция расширила список документов для продления ВНЖ С 15 апреля иностранцы, желающие продлить вид на жительство (ВНЖ) в Турции, должны будут дополнительно предоставлять адрес UETS (национальной системы электронного оповещения).
В регионе
2 апреля 2024 г. 11:34
Турция расширила список документов для продления ВНЖ

С 15 апреля иностранцы, желающие продлить вид на жительство (ВНЖ) в Турции, должны будут дополнительно предоставлять адрес UETS (национальной системы электронного оповещения).

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщили в пресс-службе Управления по делам миграции МВД республики.

"В соответствии с Законом об уведомлении № 7201 и Положением об электронном уведомлении № 30617 для отправки и доставки уведомлений физическим лицам была создана Национальная система электронного уведомления (UETS)", - говорится в сообщении.

Для получения UETS необходимо обратиться с соответствующим заявлением в почтовые отделения. Также требуется предъявить паспорт, действующий ВНЖ, указать электронную почту и номер телефона.

В октябре 2023 года власти Турции подняли до 200 тыс. долларов порог стоимости недвижимости, которая позволяет инвесторам оформлять ВНЖ. Ранее он составлял 75 тыс. долларов в Стамбуле, Анкаре и Анталье и 50 тыс. долларов в остальных городах. Это решение связано со стремлением руководства страны обеспечить безопасность и пресечь миграцию несостоятельных иностранных граждан, сохранить этническую целостность.

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Версия на английском языке Türkiye expands list of documents for residence permit renewal

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