​Турция отозвала посла из Ватикана

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Турецкие власти отозвали своего дипломатического представителя из Ватикана для проведения консультаций.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецкого МИДа.
Ранее дипведомство Анкары вызвало ватиканского посла для выражения протеста против заявлений папы Римского о геноциде армян.
Понтифик назвал "убийства армян" в 1910-х годах "первым геноцидом ХХ века".
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