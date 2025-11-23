Турция официально стала принимающей стороной COP31

Турция официально стала принимающей страной 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, все стороны достигли соглашения о проведении COP31 в следующем году в Турции. Председательствовать на COP31 будет Анкара, а переговоры будет вести Австралия.

Обсуждения глобальной климатической повестки в рамках переговоров, запланированных на 2026 год под руководством ООН, пройдут в Анталье.

Текст консенсуса был утвержден группой Западной Европы и других стран при ООН, в которую входит и Турция. Основные обсуждения по подготовке к COP31 будут проводиться в Австралии, их темой станет климатическое финансирование и экологическая солидарность со странами Тихого океана.

Выступая на Генеральной Ассамблее, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум поблагодарил страны-члены за оказанную поддержку.

"Проведены сотни двусторонних встреч, визиты в десятки стран по вопросам климата, дни дипломатических переговоров. И, наконец, Турция - председатель и хозяин COP-31. Взяв на себя эту историческую ответственность, мы с сегодняшнего дня начинаем самый важный марафон ради нашего общего дома, нашего мира", - написал министр в Х.