    Турция официально стала принимающей стороной COP31

    В регионе
    23 ноября, 2025
    00:45
    Турция официально стала принимающей стороной COP31

    Турция официально стала принимающей страной 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, все стороны достигли соглашения о проведении COP31 в следующем году в Турции. Председательствовать на COP31 будет Анкара, а переговоры будет вести Австралия.

    Обсуждения глобальной климатической повестки в рамках переговоров, запланированных на 2026 год под руководством ООН, пройдут в Анталье.

    Текст консенсуса был утвержден группой Западной Европы и других стран при ООН, в которую входит и Турция. Основные обсуждения по подготовке к COP31 будут проводиться в Австралии, их темой станет климатическое финансирование и экологическая солидарность со странами Тихого океана.

    Выступая на Генеральной Ассамблее, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум поблагодарил страны-члены за оказанную поддержку.

    "Проведены сотни двусторонних встреч, визиты в десятки стран по вопросам климата, дни дипломатических переговоров. И, наконец, Турция - председатель и хозяин COP-31. Взяв на себя эту историческую ответственность, мы с сегодняшнего дня начинаем самый важный марафон ради нашего общего дома, нашего мира", - написал министр в Х.

    Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi edəcəyi təsdiqlənib

