İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi edəcəyi təsdiqlənib

    Region
    • 23 noyabr, 2025
    • 00:33
    Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi edəcəyi təsdiqlənib

    Türkiyə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasına (COP31) ev sahibliyi edəcək.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bütün tərəflər COP31 Tərəflər Konfransının gələn il Türkiyədə keçirilməsi, COP31-in sədrliyini Ankaranın, danışıqlara isə Avstraliyanın sədrlik etməsi ilə bağlı razılığa gəliblər.

    BMT-nin rəhbərliyi ilə 2026-cı ilə planlaşdırılan danışıqların qlobal iqlim gündəliyinin müzakirələri Antalyada baş tutacaq.

    Konsensus mətni Türkiyənin də daxil olduğu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Qərbi Avropa və Digərləri qrupu tərəfindən təsdiqlənib. COP31-ə hazırlıq üzrə əsas müzakirələr Avstraliyada keçiriləcək və onların mövzusu iqlim maliyyəsi və Sakit okean ölkələri ilə ətraf mühit həmrəyliyi olacaq.

    Baş Assambleyasında çıxış edən Türkiyənin ətraf mühit, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi naziri Murat Kurum üzv ölkələrə göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkür edib.

    Türkiyə COP-31 Antalya BMT

    Son xəbərlər

    00:33

    Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi edəcəyi təsdiqlənib

    Region
    00:08

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Kurqanlardan çıxan sirlər - bu zirehləri kim geyinirdi?

    Digər
    23:53
    Video

    Tovuzda avtomobil su kanalına düşüb

    Hadisə
    23:52

    Makron Rusiyanın iştirakı ilə G8 formatına qayıtmaq təklifini rədd edib

    Digər ölkələr
    23:49

    Mingəçevirdə 17 yaşlı gənci qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən yeniyetmə saxlanılıb

    Hadisə
    23:43

    Çikaqoda atışma nəticəsində yeniyetmə həlak olub, səkkiz nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    23:40

    HƏMAS Qəzzada hərbi əməliyyatları bərpa etməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:32

    Zelenski Starmerlə sabah Cenevrədə keçiriləcək görüşə hazırlığı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:17

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi yarımfinalda heç-heçə edib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti