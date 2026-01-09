Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в мошенничестве женщину

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 09:25
    В Казахстан из Турции экстрадировали женщину, подозреваемую в мошенничестве.

    Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.

    В 2024 году она обманула жителей Кызылорды, пообещав приобрести ювелирные изделия по заниженной цене.

    "В результате ее преступных действий пострадали 8 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге. После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами страны и была объявлена в международный розыск", - сообщили в ведомстве.

    Сейчас подозреваемая находится в СИЗО, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

