Из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в мошенничестве женщину

В Казахстан из Турции экстрадировали женщину, подозреваемую в мошенничестве.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.

В 2024 году она обманула жителей Кызылорды, пообещав приобрести ювелирные изделия по заниженной цене.

"В результате ее преступных действий пострадали 8 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге. После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами страны и была объявлена в международный розыск", - сообщили в ведомстве.

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.