Из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в мошенничестве женщину
В регионе
- 09 января, 2026
- 09:25
В Казахстан из Турции экстрадировали женщину, подозреваемую в мошенничестве.
Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.
В 2024 году она обманула жителей Кызылорды, пообещав приобрести ювелирные изделия по заниженной цене.
"В результате ее преступных действий пострадали 8 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге. После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами страны и была объявлена в международный розыск", - сообщили в ведомстве.
Сейчас подозреваемая находится в СИЗО, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
