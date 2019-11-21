​Турция объявила о создании зоны безопасности на севере Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о создании зоны безопасности на севере Сирии длиной 145 километров и шириной 30 километров, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В настоящее время создана зона безопасности длиной 145 километров и шириной 30 километров. В районе операции "Источник мира" атаки с востока и запада продолжаются. Для их предотвращения мы ведем переговоры с российскими коллегами", - цитирует Акара телеканал NTV.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.