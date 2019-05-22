Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации ЗРС С-400

Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы направили наших специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев.

Численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика. Обучение уже началось и продолжится в ближайшие месяцы", - отметил глава военного ведомства Турции.